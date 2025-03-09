İsrail TV: ABD-Hamas Görüşmeleri Gelişiyor

ISRAIL VE ABD ARASINDA İLERLEME VAR

İsrail devleti televizyonu KAN, ABD’nin Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yönetiminden Halil el-Hayya arasında yürütülen müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Ancak bu konuda herhangi bir resmi açıklama ne Hamas’tan ne de Washington yönetiminden geldi.

ABD’NİN BÖLGEDEKİ DİPLOMASİSİ HIZ KAZANIYOR

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Hamas ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını görüşmek amacıyla salı günü bölgeye gideceği kaydedildi.

İSRAİL, DOHA’YA HEYET GÖNDERİYOR

İsrail hükümeti, Gazze’de devam eden ateşkes ve esir takası görüşmeleri için yarın Katar’ın başkenti Doha’ya bir heyet göndermeyi planlıyor. Heyetin yetki kapsamı, bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında netleşecek. Öte yandan, İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in yer almayacağı bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi daha önce, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ikinci aşamasına henüz geçilmediğini, ancak müzakereleri ilerletmek amacıyla Doha’ya bir heyet gönderme kararı alındığını duyurdu.

ABD’NİN DOĞRUDAN GÖRÜŞMESİ İSRAİL’İ RAHATSIZ ETTİ

ABD merkezli Axios haber sitesi, Washington yönetiminin Hamas ile birlikte ABD vatandaşı olan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için doğrudan müzakereler yürüttüğünü açıkladı. Bu durum Tel Aviv yönetiminde belirgin bir rahatsızlık yarattı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Hamas ile müzakere yürüten ABD’li yetkili Adam Boehler ile görüşerek, İsrail’in rızası olmadan Hamas’a herhangi bir teklif sunulmasına karşı olduklarını belirtti.

GAZZE’YE YARDIMLAR ASKIYA ALINDI

İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 42 gün sürmesinin ardından, 2 Mart’tan itibaren Gazze’ye insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. Bu karar, bölgedeki belirsizliği artırırken, Adam Boehler’in Katar’da Hamas yetkilileriyle bir araya gelip, ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğü iddialarını beraberinde getirdi. Adının açıklanmasını istemeyen bir Filistinli kaynak, bu görüşmelerin ilk olmadığını ve Hamas’ın ABD’li yetkiliye, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladığını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Hamas ile Amerikalı esirlerin serbest bırakılması konusunda doğrudan görüştüğü iddialarını onayladı.