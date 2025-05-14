İsrail Ve ABD Arasında Gerginlik Var

NETANYAHU’DAN AMERİKAN ASKERİ YARDIMINA ELEŞTİRİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Amerikan askeri yardımına olan bağımlılığını sona erdirmesi gerektiğini kaydetti. Maariv gazetesine verilen demeçte Netanyahu, “Bence artık Amerikan askeri yardımından kendimizi ayırmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İsrail’in uzun yıllar güvenliğini sağladığı ABD desteğinden bir kopuşa yönelik bir mesaj taşıyor.

İSRAİL-ABD İLİŞKİLERİNDEKİ GERGİNLİKLER

Bu açıklama, son dönemde hızla gerilen İsrail-ABD ilişkileri çerçevesinde geldi. İsrail, Washington’un bölgedeki bazı adımlarını kendisine danışmadan atmasından rahatsızlık duyuyor. Özellikle, Hamas ile ABD’li rehineler hakkında yapılan gizli görüşmeler ve Yemenli Husilerle sağlanan ateşkes anlaşması, Kudüs yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca eski Başkan Donald Trump’ın bölgedeki ziyaretlerinde İsrail’i dışarıda bırakması da eleştirildi.

TRUMP’IN SUSKUNLUĞU VE SONRAKİ GELİŞMELER

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump, Netanyahu ile olan doğrudan iletişimini sonlandırdı. Ayrıca bazı Arap ülkelerine, Hamas ile kabul edilemeyecek şekilde zayıf bir anlaşma yapmaları konusunda baskı yaptığına dair iddialar ortaya atıldı. ABD’nin Katar’dan 400 milyon dolarlık bir lüks uçak alması da “gökyüzünde rüşvet” olarak değerlendirildi. Bu olaylar, Netanyahu’nun yaptığı açıklamanın temel sebebini oluşturuyor.

BAĞIMLILIĞI SONLANDIRMA KONUSUNDA CİDDİ İRADE

İsrail’in yıllık 4 milyar dolarlık Amerikan askeri yardımına olan bağımlılığı, gelişmiş silah sistemleri ve savaş uçakları gibi birçok alanda Washington’un desteğine gereksinim duymasına yol açtı. Ancak bu yardımlar, beraberinde çeşitli şartlar da getirdi. Netanyahu’nun bu açıklaması, İsrail’in bu bağımlılıktan kurtulmak için ciddi bir irade sergilemeye hazırlandığını gösteriyor.