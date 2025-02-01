İsrail ve Hamas Esir Takası Anlaşması

HAMAS, SERBEST BIRAKILACAK FİLİSTİNLİLERİN LİSTESİNİ PAYLAŞTI

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasının 4. turu çerçevesinde serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isim listesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklama kapsamında, bu kişilerin 7’sinin Filistin dışına gönderileceği belirtildi. Ayrıca, Hamas’ın serbest bırakacağı 3 İsrailli rehine hakkında bilgi de İsrail’e aktarıldı. Rehinelerden birinin ABD vatandaşı olduğu bildiriliyor.

İSRAİL, MAHKUM SAYISINI İKİ KATINA ÇIKARDI

Başlangıçta, 3 İsrailli rehineye karşılık olarak 90 Filistinlinin serbest bırakılması planlanıyordu. Ancak, İsrail bu sayıyı iki katına çıkararak 183’e yükseltti. Anlaşmaya göre, her bir İsrailli sivil rehineye karşılık 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri rehineye karşılık ise 50 Filistinli serbest bırakılıyor.

ÖNCEKİ TURLARDA KAÇ FİLİSTİNLİ SERBEST KALDI?

İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen esir takası sürecinde, önceki 3 turda toplamda 400 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Hamas’ın elinde bulunan 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine daha önce serbest kaldı. Gelecek süreçte, 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde toplamda 33 İsrailli esir ve 1.900’den fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması bekleniyor.