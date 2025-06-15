İsrail Ve İran Uzatmayı Duyurdu

İRAN’DA EĞİTİM KURAMLARINA YENİ TEDBİRLER

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürmesiyle birlikte, İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında alınan yeni önlemleri paylaştı. Ferhadi, “ailelerin ve öğrencilerin gönül rahatlığı içinde olması için” tüm eğitim seviyelerinde sınavların ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını aktardı.

SINAVLARIN TARİHLERİ SONRA DUYURULACAK

Ferhadi, iptal edilen sınav giriş belgelerinin yeniden düzenleneceğini de belirtti. Sözlerine ek olarak, sınavların yeni tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti. Bu sırada, İsrail hükümeti de iç cephe komutanlığının olağanüstü hal uygulaması ve kısıtlamaların süresinin 30 Haziran’a kadar uzatılması kararını aldı.

EĞİTİMDE UZAKTAN DEVAM EDİLECEK

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, hükümet çevrim içi oturumun ardından bu kararı onayladı. İsrail Eğitim Bakanlığı ise, ülke genelinde eğitim faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi olarak devam edeceğini ve sınavların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.