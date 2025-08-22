İsrail Yaptırımları Sebebiyle Bakanlar İstifa!

Dışİşleri Bakanının İstifası

Hollanda’nın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail’e yönelik yaptırımların artırılmasına karşı çıkması sonucu istifa etti. Veldkamp ile birlikte, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) üyesi sekiz bakan daha görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Veldkamp, bu durumun kabinedeki diğer partilerin ve bakanların tutumundan kaynaklandığını belirtti.

Kabinedeki Baskı ve İfade Edilen Utanç

Dışişleri Bakanı Veldkamp, yaptığı basın toplantısında, “Kabine olarak zaten (İsrail’e karşı) bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze şehrinde olanlar ve Batı Şeria’da yaşananlar sebebiyle daha fazla tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim” dedi. Veldkamp, kabinedeki diğer bakanların tutumunun, görevini yerine getirmesini engelleyen bir durum yarattığını aktardı. Değişimin önümüzdeki aylarda olmayacağından emin olmadığını belirten Veldkamp, “Şimdi eve gidiyorum ve istifa mektubu yazacağım” ifadesini kullandı.

İstifalar ve Parlamentodaki Görüşmeler

BBC kaynaklı habere göre, Dışişleri Bakanı Veldkamp’ın ardından, NSC üyesi diğer sekiz bakan da istifa etti. Veldkamp, Hollanda parlamentosunda gerçekleşen görüşmelerde İsrail’e yönelik daha sert tedbirler ve yaptırımların gündeme geldiğini dile getirmişti. Ancak koalisyondaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB), bu ek tedbirlerin kendileriyle görüşülmediğini ifade etti.