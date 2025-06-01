İsrail, Yardım Noktasını Hedef Aldı! 31 Kişi Öldü

İSRAİL ORDUSU REFHA’DA KATLİAM YAPTI

Bu sabah İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere yönelik ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, yardımlara ulaşmak amacıyla hareket ederken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan açtığı ateş sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. İsrail ordusu, başka bir noktada daha yardım için toplanan sivillere ateş açarak bir kişiyi öldürdü, 26 kişiyi ise yaraladı.

YARDIM NOKTALARI HEDEF ALINIYOR

Son günlerde benzer saldırıların arttığına dikkat çeken kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü ve bunu sistematik bir şekilde uyguladığını belirtti. Son birkaç gün içinde İsrail’in saldırılarında yardım almak için bekleyen 17 sivilin daha öldüğü ve onlarcasının yaralandığı bildirildi. Refah’taki saldırıya ilişkin ilk haberlere göre, İsrail, Gazze İnsani Vakfı tarafından idare edilen yardım noktası yakınlarında ateş açtı. Gazze’deki kurtarma çalışanları daha önce yaptıkları bir açıklamada, yüz binlerce kişinin ABD destekli yardım bölgesine yöneldiği esnada İsrail’in ateş açması sonucu en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 100’ü aşkın kişinin yaralandığını bildirdi.

GAZZE’DEKİ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun Refah kentindeki insani yardım dağıtım bölgelerini “siviller için toplu ölüm alanlarına” dönüştürdüğünü duyurdu. Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail-ABD güdümlü “Gazze Yardım Vakfı”nın insani yardım adı altında kurduğu dağıtım bölgelerinin siviller için “toplu ölüm” alanları haline geldiği belirtildi. Son saldırıyla birlikte, bir haftadan kısa sürede yardım noktalarında öldürülen sivillerin sayısı 39’a, yaralı sayısı da 220’ye ulaştı. Açıklamada, bu yardım noktalarının ABD-Israil şirketleri tarafından kontrol edildiği ifade edildi.

ABD, SUÇLARDAN SORUMLU

Açıklamada, İsrail’in yardımı bir savaş aracına çevirdiği ve sivilleri topluca cezalandırma taktiği izlediği vurgulandı. Yardım bölgelerinde yaşananların sistematik bir yok etme planının bir parçası olduğu ifade edildi. İnsanların önce aç bırakıldığı, ardından da yardım bahanesiyle belirli alanlara toplanarak hedef haline getirildiği belirtildi. Gazze’deki yetkililer, bu durumun, 1948 tarihli Soykırım Suçlarının Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu dile getirdi.

İSRAİL SINIR KAPILARINI KAPATTI

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi neticesinde Gazze’deki milyonlarca insan kitlesel açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılar, Gazze Şeridi’nde büyük bir yıkıma neden oldu. Yapılan saldırılarda 54 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu süreçte, İsrail’in uyguladığı politikalar sistematik bir aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.