İsrail, Yardım Noktasını Hedef Alıyor! 31 Ölü

İSRAİL ORDUSU YENİ BİR KATLİAM GERÇEKLEŞTİRİYOR

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah kentinin batısında, insani yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan Filistinli sivillere ateş açarak yeni bir katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın bildirdiğine göre, Refah’ın Mevasi bölgesinde yüzlerce sivil, insani yardımlara ulaşmak için hareket ederken İsrail işgal güçlerinin zırhlı araçlardan doğrudan açtığı ateş sonucu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. Gazze’de yardım almaya çalışanlara yapılan saldırılarda en az 30 kişinin öldüğü, başka bir noktada ise daha fazla yardım için toplananlara yapılan başka bir saldırıda da bir kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İSRAİL YARDIM DAĞITIM NOKTALARINI HEDEF ALIYOR

AA’nın haberine göre, son günlerde benzer saldırıların sıklıkla yaşandığına dikkat çeken kaynaklar, İsrail’in yardım dağıtım noktalarını sistematik bir şekilde hedef alarak sivilleri kasten öldürdüğünü belirtti. Sadece son birkaç günde, İsrail’in saldırıları sonucu yardım almak için bekleyen 17 sivil daha yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Refah’taki saldırıya ilişkin basına yansıyan ilk haberlerde, İsrail’in Gazze İnsani Vakfı tarafından yönetilen yardım dağıtım noktası çevresinde ateş açtığı ifade edildi. Gazze’deki kurtarma çalışanları, daha önce AFP haber ajansına yaptıkları açıklamada, yüz binlerce kişinin ABD destekli yardım dağıtım bölgesine yöneldiği sırada İsrail’in ateş açması sonucu en az 10 Filistinlinin öldüğünü, 100’den fazla yaralı olduğunu bildirdi.

GAZZE’DEKİ HÜKÜMET Yardımları Ölüm Tuzaklarına Dönüştürüyor

Gazze’deki hükümet, İsrail ordusunun Refah kentinde insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerini “siviller için toplu ölüm alanlarına” dönüştürdüğünü açıkladı. Gazze hükümetinin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümündeki Gazze Yardım Vakfı’nın insani yardım çerçevesinde kurduğu dağıtım noktalarının siviller için “toplu ölüm” alanları haline geldiği vurgulandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 115’ten fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, bir haftadan kısa sürede yardım noktalarında öldürülen sivillerin sayısının 39’a, yaralıların sayısının ise 220’ye ulaştığı belirtildi.

ABD DE SORUMLULUK TAŞIYOR

Buna ek olarak, işgalci İsrail’in yardımları bir savaş aracına çevirdiği ve sivilleri topluca cezalandırma taktiği izlediği aktarılan açıklamada, bu uygulamaların ABD tarafından desteklendiği ifade edildi. Açıklamada, görgü tanıklarının, sahadaki gazetecilerin ve uluslararası raporların birlikte değerlendirildiğinde, yardım bölgelerinde yaşananların sistematik “bir yok etme” planının parçası olduğu kaydedildi. İnsanların ilk olarak aç bırakıldığı, ardından yardım bahanesiyle belirli alanlara toplanarak hedef haline getirildiği vurgulandı. “Bu durum, 1948 tarihli Soykırım Suçlarının Önlenmesi Sözleşmesi uyarınca açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen bir suçtur” denildi.

İSRAİL SINIR KAPILARINI KAPATTI

İsrail, 90 günü aşkın süredir tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze’ye insani yardımların girişini engelliyor. Başta gıda olmak üzere temel yaşam malzemelerinin girişine izin verilmemesi nedeniyle Gazze’de yaşayan milyonlarca insan kitlesel açlıkla karşı karşıya kalıyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD desteğiyle sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi’nde eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma neden oldu. Şu ana kadar 54 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, 124 binden fazla kişi yaralandı. Ölü ve yaralıların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce sivil ise yerinden edilmiş durumda. Gazze’de insani yardım almaya çalışmanın bile ölümle sonuçlandığı bu dönemde, İsrail’in yürüttüğü politikalar, sistematik aç bırakma ve toplu yok etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.