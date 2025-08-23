İsrail – Yemen Arasında Sıcak Çatışma

YEMENDEN ATILAN FÜZE TEL AVİV’İ HEDEF ALDI

Kanal 12 televizyonu, Yemen’den fırlatılan bir füze sebebiyle başkent Tel Aviv ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığını bildirdi. Haberde, füzenin tespit edilmesinin ardından Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığı vurgulandı. İsrail ordusunun açıklamasında, füzenin Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru atıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü” belirtildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan bazı sivillerin hafif yaralanmalar yaşadığını duyurdu. Yaralıların sayısı hakkında kesin bir bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı.” dedi. Füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını belirten Seri, hedefe başarıyla isabet ettiğini söyledi. Seri, saldırı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığını ifade etti. Ayrıca, iki insansız hava aracının İsrail’de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını ve “işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerindeki iki hedefin de vurulduğunu” belirtti. Üç ayrı hedefin de başarıyla vurulduğunu ifade eden Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetler ile Yemen halkının, Gazze’deki Filistinlilerin gösterdiği kahramanlığa dikkat çekti ve “Düşmanların gözleri rahat uyumasın” dedi.

İSRAİL’DEN CEVAP HAREKATI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu duyurdu. IDF, bu silah deposunun, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamada, “Silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail ve sivillerine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürecektir.” ifadeleri yer aldı. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden artıran İsrail’i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.