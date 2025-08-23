İsrail – Yemen’de Gerginlik Yaşanmakta

TELEVİZYON HABERİ: FÜZE SALDIRISI ALARMI

Kanal 12 televizyonu, Yemen’den atılan bir füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktarıyor. Haberde, füzenin fırlatıldığının belirlenmesi sonrasında Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahasının kapatıldığı ifade ediliyor. İsrail ordusundan gelen açıklamada, füzelerin Yemen’den İsrail’in orta bölgelerine doğru atıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu vurgulanıyor. Ayrıca, “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü” bilgisi de veriliyor.

YARALI SAYISI VE ACİL DURUM

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Ancak yaralıların sayısına dair net bir bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA VE HEDEFLER

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, “İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı.” şeklinde bir açıklama yaptı. Füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını belirten Seri, hedefe başarıyla isabet ettiğini kaydetti. Ayrıca, saldırı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığını belirtti. Seri, iki insansız hava aracının İsrail’de stratejik olarak iki noktayı hedef aldığını söyleyerek, “işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde olan iki hedefin de vurulduğunu” ifade etti. Üç ayrı hedefin başarıyla vurulduğunu da ekleyerek, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin Gazze’deki Filistinlilerin gösterdiği cesareti takdir ettiğini aktardı.

İSRAİL’DEN CEVAP: OPERASYON

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu duyurdu. IDF, bu silah deposunun, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamanın devamında; “Silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail ve sivillerine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürecektir.” ifadesine yer verildi. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yoğun saldırılar düzenleyen İsrail’i sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.