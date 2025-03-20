İsrail: Yemen’den Atılan Füze Düşürüldü

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan gelen bir duyuruda, Yemen’den fırlatılan balistik füzenin, İsrail’e ulaşmadan daha havada imha edildiği bildiriliyor.

SİRENLERİN DEVREYE GİRMESİ

Açıklamaya göre, hava savunma sistemlerinin bu balistik füze ile yaptığı müdahale sonucu, başta işgal altındaki Kudüs kentinde olmak üzere ülkenin orta bölgelerinde sirenler aktive oldu. Ayrıca İsrail medyası, Yemen’den fırlatılan füzenin etkisiyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndaki hava trafiğinin olumsuz etkilendiğini aktarıyor.

HUSİLERDEN TEHDİT

Yemen’deki İran destekli Husi milisleri, Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlenen saldırıların devam etmesi durumunda İsrail’e yönelik saldırılarda artış yapma tehdidinde bulunmuştu. Husiler, en son 18 Mart tarihinde İsrail’e bir balistik füze saldırısı gerçekleştirmişti.