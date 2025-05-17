İsrail, Yemen’e Saldırı Düzenledi!

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Netanyahu, gerçekleştirilen saldırıyla birlikte Ensarullah’ın yönetim kadrosuna “çok ağır darbe” vurulduğunu belirtiyor. Savunma Bakanı Katz ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, açık bir suikast tehdidinde bulunuyor.

HAVA SALDIRILARI VE CAN KAYBI BİLGİSİ

Yemen’de faaliyet gösteren Ensarullah’a bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde ve Es-Salif limanlarına hava saldırısı düzenlediğini aktarıyor. Saldırının ardından can kaybı veya maddi hasar ile ilgili net bir bilgi verilmedi. İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, Ensarullah lideri dahil birçok kişinin çok ağır darbe aldığını iddia ediyor.

SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen’deki Ensarullah’a ait limanlara yapılan saldırıların ciddi hasara yol açtığını ifade ediyor. Katz, Sana Havalimanı’nın hâlâ tahrip durumda olduğunu belirtiyor ve Ensarullah’a yönelik şiddetli saldırıların devam edeceğini vurguluyor.