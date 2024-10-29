“İsrailli Bakan: Kürt ve Dürzilerle İttifak”

İSRAİL’İN ARAP ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ

İsrailli bir siyasetçi, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle yapılan anlaşmaların yanı sıra, İsrail’in yurtdışındaki Kürtler ve Dürzilerle olan bağlarını da güçlendirmesi gerektiğini ifade ediyor.

İRAN’A KARŞI AZINLIK İTTİFAKI

İsrail hükümetinin bölgedeki Kürt ve Dürzi gruplarla İran’a karşı bir azınlık ittifakı oluşturabileceğini belirten Saar, “Gelecekte olayların nasıl gelişeceğini bilemeyiz” diyerek bu ittifakın önemine vurgu yapıyor. Saar, geçtiğimiz ay partisindeki dört milletvekiliyle beraber hükümete katıldığını ve Netanyahu’nun liderliğindeki koalisyonu genişlettiğini açıkladı. Daha önce Netanyahu’nun liderliğindeki Likud partisinde siyaset yapan Saar, 2019 yılında Likud liderliği için Netanyahu ile yarışmış fakat başarılı olamamıştı. 2020 yılında kendi kurduğu Yeni Umut partisiyle seçime girmiş ve 2021’de Netanyahu’yu bir yıllığına iktidardan uzaklaştıran koalisyon içerisinde yer almıştı.