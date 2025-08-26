Ekonomi

İşsizlik Yaz Döneminde Arttı

issizlik-yaz-doneminde-artti

İŞSİZLİK RAKAMLARINDA ARTIS

Bu rakam, önceki aya göre 65 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 171 bin kişilik bir yükseliş gösteriyor. BA Başkanı Andrea Nahles, bu artışı yaz tatili dönemine bağlayarak, “İşsizlik yaz tatilinde arttı. Bu artışın ağustosta da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca şirketler yeni iş ilanları konusunda hâlâ çekimser davranıyor ve sigortalı istihdam neredeyse hiç artmıyor” diyor.

İŞ PİYASASINDAKİ YAVAŞLAMA

Nahles, iş piyasasında iyileşmenin geleneksel olarak sonbaharda görüldüğünü hatırlatıyor ancak geçen yıl bu dönemde ekonomik durgunluk nedeniyle canlanmanın oldukça zayıf kaldığını belirtiyor. Temel bir toparlanmanın zaman alacağını vurgulayan Nahles, “Hükümetin konjonktür ve yatırım programlarının işgücü piyasasına yansıması genellikle birkaç ay sürüyor. İş piyasası genel ekonomik gelişmelerin gerisinden geliyor” ifadelerini kullanıyor.

