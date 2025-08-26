Gündem

İşsizlik Yaz Tatilinde Arttı

issizlik-yaz-tatilinde-artti

İŞSİZLİK RAKAMLARINDAKİ ARTIS

Bu rakam, önceki aya göre 65 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 171 bin kişilik bir yükseliş anlamına geliyor. BA Başkanı Andrea Nahles, bu artışı yaz tatili dönemine bağlayarak, “İşsizlik yaz tatilinde arttı. Bu artışın ağustosta da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca şirketler yeni iş ilanları konusunda hâlâ çekimser davranıyor ve sigortalı istihdam neredeyse hiç artmıyor” diyor.

İYİLEŞME GECİKİYOR

Nahles, iş piyasasında iyileşmenin geleneksel olarak sonbaharda görüldüğünü hatırlatıyor ancak geçen yıl bu dönemde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle canlanmanın oldukça zayıf kaldığını belirtiyor. Temel bir toparlanmanın zaman alacağına dikkat çeken Nahles, “Hükümetin konjonktür ve yatırım programlarının işgücü piyasasına yansıması genellikle birkaç ay sürüyor. İş piyasası genel ekonomik gelişmelerin gerisinde kalıyor” ifadelerini kullanıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kuran’a Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada Kuran-ı Kerim’e hakaret eden ve öz kızına cinsel tacizde bulunan kişinin yakalandığını açıkladı.
Gündem

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, İstifa Etti

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti. İstifa nedenine dair kamuoyuna detaylı bilgi vermedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.