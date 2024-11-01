İSTAÇ Aracı 8 Araca Çarptı: 5 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bayrampaşa’da, Şehir Parkı Caddesi üzerinde bir İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda geri geri kayarak 8 araca zarar verdi. Olayda 5 kişi yaralandı ve hemen ardından olay yerine acil ekipler gönderildi.

KAZANIN SONUÇLARI

Kaza sonrası yaralıların durumu ciddiyetini korurken, çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Olayın hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekipleri olay yerinde gerekli çalışmaları başlattı. Yaralıların durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmesi bekleniyor.

ETKİLERİ

Kaza, yoğun bir trafiğin olduğu bir bölgede gerçekleştiği için, çevredeki araçların akışını olumsuz etkiledi. İstanbul’da benzer kazaların sıklığı, sürücülerin dikkatinin arttırılması gerektiğini gösteriyor. Ekipler incelemelerine devam ederken, kazanın sebebi hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlanacak.