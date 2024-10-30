İstanbul’a Gitmeyenlere HGS Cezası mı?

OLAYIN ARKA PLANI

Giresun’un Eynesil ilçesinde yaşayan Fikret Bodur, İstanbul’a gitmediği halde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla ceza tebligatı aldığını aktarıyor. Bodur, İstanbul’a gitmediğini ifade ederek, “Aracımın İstanbul yolunu görmüşlüğü yok. Bir kez bile İstanbul’a gitmedim, gitsem de otobüsü tercih ediyorum” diyor. Ancak, üzerine kesilen cezalardan ötürü üç ayrı tebligat almış durumda.

CEZALARIN DETAYLARI

Bodur, kendisine kesilen ceza tutanaklarında 27 Aralık, 4 Ekim ve 27 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul-Ankara otoyolundaki HGS gişelerinden geçiş yapıldığı gerekçesiyle toplam 212,50 TL ceza kesildiğini belirtiyor. Bu miktarın içerisinde 42,50 TL olan geçiş ücreti ve 170 TL idari para cezası mevcut. Bodur, konuya ilişkin şunları ifade ediyor: “Bu çağın teknolojisiyle böyle hataların yapılması kabul edilir gibi değil.”

ŞİKAYET SÜRECİ

Bodur, aracının HGS kaydı olmadığını ve ceza tutanağında aracın cinsi gibi bilgilerin yer almadığını belirtiyor. Sadece plaka bilgisi olduğu için duruma daha şaibeli bir bakış açısıyla yaklaşıyor. “Kamera kaydı nerede? Plakama ceza yazabiliyorlarsa, daha art niyetli şeyler de yapılabilir. Daha büyük bir ceza da gelebilirdi” ifadelerini kullanıyor. Bu sebepten ötürü, Bodur savcılığa şikayette bulunacağını dile getiriyor.