“İstanbul’a İki Yeni Raylı Hat Eklenecek.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul için hazırlanan yeni metro hattıyla ilgili olarak bilgi verdi. Uraloğlu, “Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 26,5 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 188 kilometreye ulaşacak.” dedi. Ayrıca, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nda ana hat tünel kazılarının yaklaşık yüzde 99’unun tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, yapım çalışmaları süren Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu ve yeni inşa edilecek Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hatları ile ilgili incelemelerde bulundu.

BÜYÜK ŞEHİRLERİN CAN DAMARI: RAYLI SİSTEMLER

Büyük şehirlerin, ekonomik ve sosyal hayatın merkezi olduğunu belirten Uraloğlu, bu dinamik alanların insanlarının birbirleriyle ve şehirle kurduğu bağın akıcılığının önemine değindi. Uraloğlu, “Raylı sistemler, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın vazgeçilmezidir.” dedi. Bu sistemler, trafik yükünü azaltarak vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdığını da vurguladı. Uraloğlu, su içi raylı sistemlerin çevre dostu çözüm sunarak karbon ayak izini azalttığını ifade etti.

DEVAM EDEN RAYLI SİSTEM PROJELERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için önemli raylı sistem projeleri yürüttüklerini belirtti. Türkiye genelinde tamamlanan kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun yaklaşık 434 kilometreye ulaştığını söyleyen Uraloğlu, ayrıca 6 projede toplam 91,8 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Marmaray’ın açılmasından bu yana yaklaşık 1 milyar 330 milyon yolcunun bu hattı kullandığını da sözlerine ekledi.

Uraloğlu, İstanbul’un ulaşımdaki sorunlarına ciddi çözümler sunduklarını dile getirerek, İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattının hizmete girdiğini ifade etti. Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının yapımını sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nın 4,53 kilometre uzunluğunda olduğunu aktardı. Bu hattın vatandaşlara kesintisiz metro ulaşımı sağlayarak bölgedeki ulaşım ağını güçlendireceğine dikkat çekti.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nın 4 istasyondan oluştuğunu ve yapım çalışmalarını 7/24 esasına göre yürüttüklerini belirtti. Ayrıca, tünel kazılarının yüzde 99’unun tamamlandığını ve yalnızca 71 metre ana hat tünel kazısının kaldığını ifade etti.

İSTANBUL UNUTULMAZ BİR GELECEK İÇİN RAYLI SİSTEMLERE İHTİYACINI BELİRTİYOR

Uraloğlu, İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için yüzeyden yapılacak yatırımların yetersiz olacağını vurguladı. “İstanbul’un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyacı var.” diyen Uraloğlu, mevcut hatların genişletilmesi için daha fazla projeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle buluşması gereken raylı sistemlerin, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa edeceğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbulluların ihtiyaçlarına yanıt veren ulaşım ağını tesis etme yönündeki kararlılığını sürdürüyor.