İstanbul’a Kar Ne Zaman Gelecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Kıyı Ege, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun sis ve pus etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.

Bugün hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak, hafta sonundan itibaren etkisini gösterecek soğuk hava dalgası ile sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

Rüzgar, çoğunlukla güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek. Bununla birlikte Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de 40-60 km/saat hızla güçlü rüzgarlar bekleniyor. Bu durum, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara sebep olabileceğinden, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

🔴 Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın saatte 60 km hıza ulaşması öngörülüyor. Ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

🔴 Buzlanma ve don uyarısı

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde don olayı bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

🔴 Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çığ riski mevcut. Dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.

🔴 Yoğun sis ve pus uyarısı

Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sis ve pus etkili olacak. Görüş mesafesinin azalacağı için trafik güvenliği riske girebilir.

<İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?>

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Türkiye genelinde kar yağışı için tarih verdi. Şen’in açıklamasına göre, Türkiye’de yalancı bahar etkisi hafta sonuna kadar sürecek. Ancak, Şubat ayının ilk haftasında kış geri dönüyor!

📌 4-5 Şubat’ta İstanbul’a kar geliyor!

📌 7 Şubat’ta ikinci bir soğuk hava dalgası etkini gösterecek.

📌 Soğuk hava, 11 Şubat’a kadar devam edecek.

Orhan Şen, kar yağışlarının Marmara’nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde görünmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde kar yağışlarının yoğun olabileceğinin altını çizen Şen, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

📍 İstanbul ve Marmara’nın doğusu

📍 Karadeniz’in tamamı

📍 İç Anadolu Bölgesi

📍 Akdeniz’in iç kesimleri

📍 Doğu Anadolu Bölgesi

📍 Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi

Özellikle 7-11 Şubat tarihleri arasında bazı bölgelerde kar yağışlarının etkisini artırması beklentisi söz konusu.