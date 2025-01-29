İstanbul’a Kar Uyarısı: Tarih Verildi

İSTANBUL VE ÇEVRESİ İÇİN KAR ALARMI

Son dakika gelişmelerine göre, İstanbul dahil birçok şehir için kar alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağını, Perşembe öğle saatlerinden sonra Ege’nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Marmara ve iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek alanları ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi söz konusu. Vatandaşlar, 5-6 gün sürecek soğuk ve karlı hava için uyarılıyor. Sıcaklıkların ise 10 derece birden düşeceği bildiriliyor.

HAVA DURUMU VE RÜZGAR ÖNGÖRÜLERİ

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olacak şekilde sis olayı beklendiğinden, olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE BUZLANMA UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu için, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı göz önünde bulundurularak ulaşımda dikkatli olunmalı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Ülkenin batı bölgelerinde bir süredir yalancı bahar gözüküyor, bu hafta sonuna kadar devam edecek. Türkiye’de kar yağışları tekrar başlayacak. Tekrar kış şartları gelecek” dedi. İstanbul’un doğusunda kar yağışları öngörülüyor.

İSTANBUL’DA BEKLENEN GÜNDÜZ SICAKLIKLARI

İstanbul’da hava durumu için tahminler şöyle:

İstanbul 8°C, 14°C – Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli.

Çanakkale 12°C, 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu; batı kıyıları ise Perşembe öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

Edirne 11°C, 18°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli.

Kırklareli 10°C, 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli.

DIĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Ege’nin kıyı kesimlerinin Perşembe öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olacağını belirtiyor. Ayrıca, İç Anadolu’nun parçalı ve az bulutlu geçeceği, bölge genelinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis olacağı belirtiliyor.

Bölge genelindeki diğer hava durumu tahminleri ise şu şekildedir:

Akdeniz Bölgesi, iç kesimlerde pus ve yer yer sis; Doğu Anadolu, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis gözüküyor; Güneydoğu Anadolu, genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek.

Diyarbakır 6°C, 13°C – Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli.

Şanlıurfa 5°C, 17°C – Parçalı ve az bulutlu.