İstanbul, Ankara, İzmir’de Yollar Kapalı

EYLEM YASAĞI UYGULAMASI BAŞLADI

Eylem yasağı kararı, İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir’de de uygulanmaya başladı. Bu karar, 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak. İstanbul Valiliği, daha önce olası provokatif eylemler nedeni ile 19-23 Mart tarihleri arasında tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladı. Valilik, saat 16.00 itibariyle bazı yolların da trafiğe kapatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir” denildi. Yapılan açıklama ile birlikte, 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLER

Kapatılacak yollar arasında şunlar bulunuyor: Abide-i Hürriyet Caddesi, Darülaceze Caddesi, Taş Ocağı Caddesi, Eğitim Sokak, Piyalepaşa Bulvarı, Vatan Caddesi ve daha birçok cadde ve sokak. Alternatif yollar ise Çiftecevizler Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Silahşör Caddesi gibi cadde ve sokaklardan oluşuyor. Ayrıca, bugün saat 14.00’e kadar Saraçhane’ye çıkan yollar da kapatıldı. Bu kapsamda, Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Vezneciler Caddesi gibi önemli yollar trafiğe kapalı olacak. Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrildi ve henüz açılmış değil.

ANKARA VE İZMİR’DE EYLEM YASAĞI UYGULAMASI

Ankara Valiliği, 25 Mart’a kadar gösteri yasağını duyurdu ve metro güzergâhlarında kısıtlamalara gidildi. ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları kapatıldı. Ayrıca ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı da belirtildi. İzmir Valiliği ise, 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı. Bu durum, şehirlerdeki kamu güvenliğini sağlamak için yapılan bir uygulama olarak değerlendirilirken, çeşitli önlemler devam ediyor.