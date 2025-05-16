İstanbul Barajlarında Su Düşüşü Var

İSTANBUL’DA SU DOLULUK ORANLARINDA DÜŞÜŞ

İstanbul’da yer alan barajlar, su sağlama konusunda alarm veriyor. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında son zamanlarda gözle görülür bir azalma yaşanıyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 78,75 OLDU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan’da yüzde 82,93 iken, güncel verilere göre yüzde 78,75 seviyesine düştü. Barajlardaki su miktarlarında en yüksek oran yüzde 91,12 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük oranı ise yüzde 45,45 ile Istrancalar Barajı sergiliyor.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

16 Mayıs itibariyle İstanbul’daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralanıyor:

– Alibey Barajı yüzde 58,46

– Büyükçekmece Barajı yüzde 69,39

– Darlık Barajı yüzde 81,49

– Elmalı Barajı yüzde 91,12

– Istrancalar Barajı yüzde 45,45

– Kazandere Barajı yüzde 89,4

– Pabuçdere Barajı yüzde 89,01

– Sazlıdere Barajı yüzde 57,37

– Terkos Barajı yüzde 78,77

– Ömerli Barajı yüzde 91,2