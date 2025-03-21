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İstanbul Barosu Yönetimi Görevden Alındı

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İSTANBUL BAROSU YÖNETİM KURULUNUN GÖREVİ SONLANDIRILDI

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun görevden alınması ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen davada karar verilerek Baro Başkanı İbrahim Özden Kabaoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verildiği ifade edildi.

GÖREVDEN ALINMA OPERASYONU

Karar ile birlikte İstanbul Barosu’ndaki yönetimsel değişikliklerin detayları ortaya konulmuş oldu. Baro Başkanlığı ve Yönetim Kurulu ile ilgili yaşanan bu gelişme hukuk camiasında dikkat çekiyor.

AYRINTILAR GELİYOR…

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İstanbul Barosu Yönetimi Görevden Alındı

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