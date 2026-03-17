İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, internet sitesinde bir açıklama yaptı ve Boğaz’daki gemi trafiğinin 04.53’ten itibaren çift yönlü olarak kapandığını duyurdu. Şehrin kuzey bölgelerinde sis etkisi gözlemleniyor.

SIS NEDENİYLE SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, Anadolu Kavağı ile Rumeli Kavağı ve Sarıyer hatları dahil olmak üzere birçok sefer, ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuş durumda. İptal edilen seferler arasında 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatları da yer alıyor.