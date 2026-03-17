İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Boğaz’daki gemi trafiği saat 04.53’ten itibaren çift yönlü olarak durduruldu. Şehrin kuzey bölgelerinde yoğun sisin etkili olduğu gözlemlendi.

ELVERİŞSİZ HAVALAR SEFERLERİ ETKİLEDİ

Şehir Hatları, kentin hava koşullarının olumsuzlaşması sebebiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında, ikinci bir bilgilendirmeye kadar sefer gerçekleştirilmeyecek.