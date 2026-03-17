İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Kapandı

istanbul-bogazi-nda-gemi-trafigi-sis-nedeniyle-kapandi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Boğaz’daki gemi trafiği saat 04.53’ten itibaren çift yönlü olarak durduruldu. Şehrin kuzey bölgelerinde yoğun sisin etkili olduğu gözlemlendi.

ELVERİŞSİZ HAVALAR SEFERLERİ ETKİLEDİ

Şehir Hatları, kentin hava koşullarının olumsuzlaşması sebebiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında, ikinci bir bilgilendirmeye kadar sefer gerçekleştirilmeyecek.

Gündem

Orkun Kökçü’nün Golü Portekiz’de Gündem Oldu

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı serbest vuruş golü, Portekiz medyasında geniş bir ilgi gördü ve performansı övgüyle karşılandı.
Gündem

Meteoroloji’den İstanbul İçin Hava Uyarısı Geldi

Meteoroloji, bayram öncesinde İstanbul da dahil olmak üzere birçok il için yeni bir uyarı haritası yayımladı.
Gündem

Fatih Altaylı Ameliyata Alındı Sağlık Durumu Kötüleşti

Gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki kütlenin büyümesi ve baskı yapması sebebiyle sabah saatlerinde acil bir ameliyata alındı.
Gündem

Altın Fiyatları En Düşük Seviyeye Yaklaştı

Altın fiyatları, güçlenen dolar nedeniyle düşüşe geçti. Gram altın 7,110 liradan açılış yaptı, en düşük 7,098, en yüksek ise 7,152 lira seviyesine ulaştı. Şu an 7,147 liradan işlem görüyor.
Gündem

Yapay Zeka Geleceğin En Yaşanabilir Şehirlerini Belirledi

Yapay zeka, yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belirlemek amacıyla kullanıldı. Bu değerlendirmede Türkiye'den dört şehir de yer aldı.

