İstanbul Boğazı’nda Yüzer Doğalgaz Platformu!

İSTANBUL BOĞAZI’NDA GEÇİŞ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiği, saat 08.00’de yüzer doğalgaz üretim platformu Osman Gazi’nin geçişi nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu. Ahırkapı Demir Sahası’ndan hareket eden bu platformun, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı’nın önünde olması bekleniyor. Osman Gazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı’ndan Karadeniz’e uğurlanacak.

BOĞAZ GEÇİŞİ NE KADAR SÜRECEK?

Osman Gazi’nin Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek. Platformun 1 Haziran’da Filyos Limanı’na ulaşması planlanıyor.

OSMAN GAZİ’NİN DEĞERİ VE GÖREV SÜRESİ

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda doğalgaz üretimini iki katına çıkaracak olan platform, burada 20 yıllık görevine 2026’da başlayacak. Osman Gazi’nin maksimum doğalgaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak belirtildi.

Toplamda 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip bu platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahip. Karaya bağlantı sağlayan ana gaz iletim hattının uzunluğu ise 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğalgaz, bu hat aracılığıyla karaya ulaştırılarak ulusal şebekeye verilecek. Gelecek yıl ortasında faaliyete geçecek yüzer üretim platformu ile Karadeniz’deki mevcut doğalgaz üretimi, günlük 20 milyon metreküpe yükselebilecek.