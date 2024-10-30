İstanbul Borsası Güne Artışla Başladı

BİST 100 ENDESKİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, sabaha yüzde 0,17 artış ile 8.961,03 puandan giriş yaptı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 15,24 puan ve yüzde 0,17’lik yükseliş yakalayarak 8.961,03 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,24 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran gayrimenkul sektörü yüzde 0,46, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile spor sektörü oldu.

PİYASALARDA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleşmedi. Pazartesi günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,42 değer kazanarak 8.945,80 puanla kapandı. Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülüyor. Bugün, ABD’de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine odaklanılıyor.

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi ile, yurt dışında Almanya’da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD’de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı gibi yoğun veri gündeminin önemli olduğunu belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.