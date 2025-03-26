İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Yeni Başkanvekili Seçildi

İMAMOĞLU’NUN YERİNE GEÇEN İSİM BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından kaçınılmaz olarak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla birlikte, onun yerine geçecek olan isim netleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkanvekilliği için oylama İBB Meclisi’nde gerçekleştirilmeye başlandı. İmamoğlu’nun yerini almak için iki aday yarışıyor. CHP Grubu, Nuri Aslan’ı, AK Parti Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u aday gösterdi.

OYLAMADA İKİNCİ TUR ATILDI

Saat 13.00’de başlayan oturumda, ilk turda CHP’nin adayı Nuri Aslan 173 oy alırken, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oyla geri kaldı. Toplamda 5 oy geçersiz sayılırken, 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte iki oranı sağlanamadığı için ikinci tura geçilme kararı alındı. İkinci turda 2 adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlaması gerektiği vurgulandı. Eğer bu turda da çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluğa bakılacak. Nuri Aslan, üçüncü turda 177 oy alarak başkanvekilliğine seçildi.

CHP’NİN GÜÇLÜ KONUMU

Mecliste CHP’nin üye sayısı 176 iken, karşısındaki AK Parti 120 üye, MHP 6 üye, Büyük Birlik Partisi 2 üye ve bir bağımsız üye var. Mevcut durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birinci Başkan Vekili görevini Nuri Aslan yürütüyor.

NURİ ASLAN YENİ BAŞKANVEKİLİ

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İstanbul’daki ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Çeşitli özel sektör görevlerinin yanı sıra, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak hizmet verdi. Aslan, 2009-2024 yılları arasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli görevlerde bulundu. 15 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylama sonucu 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

ZEYNEL ABİDİN OKUL’UN PROFİLİ

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaokul öğrenimini Ortaköy’de tamamladıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi unvanı alarak mezun oldu. Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı ile başlayan Okul, 2014 yılında İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için yarıştı ancak bu seçimi kazanamadı. 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grup başkanvekili olarak görev aldı.