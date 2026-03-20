İstanbul Çatalca’da Füze Başlığı Kumsala Vurdu

İSTANBUL’DA FÜZE BAŞLIĞI KUMSALDA BULUNDU

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Yalıköy Mahallesi’nde denizden sürüklenen bir füze başlığı kumsala vurdu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.

FÜZE BAŞLIĞI PATLAYICI DEĞİL

Yapılan detaylı incelemenin sonucunda, füze başlığının patlayıcı bir özelliği olmadığı anlaşıldı. Jandarma ekipleri, olumsuz bir durum oluşturmaması için başlığı imha etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Füzenin bulunmasının ardından konuya dair bir inceleme süreci başlatıldı.