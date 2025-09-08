İstanbul CHP İl Başkanlığı İle Soruşturma

İDDİALAR ÜZERİNE GEÇİCİ KURUL ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde meydana gelen usulsüzlüklerin ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik iddiaların üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici bir kurul atanmasına karar verdi. CHP Genel Merkezi’nin yaptığı itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular ise reddedildi.

PARTİLİLER YASAKLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, görevden uzaklaştırma kararına ve İstanbul Valiliği’nin gösteri yasağına karşı protestolar düzenledi. Bu süreçte polis ekipleri bina çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı; bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ADALLET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Tunç, “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresi’ndeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbiren geçici kurul görevlendirilmiştir. Bu karara karşı CHP Genel Başkanlığınca adli yargıda yapılan itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.” Yargının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, “Toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükûnetle beklemesi gerekmektedir” şeklinde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenen Tunç, “Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur” dedi.