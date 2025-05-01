İstanbul’da 1 Mayıs Kutlamaları Yapılıyor

BUGÜN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdikleri mücadelenin bir ürünü olarak ortaya çıkan 1 Mayıs, yüzyıldan fazla bir süredir dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İşçilerin bayramlarını kutlamak ve haklarını seslendirmek için sabah saatleri itibarıyla meydanlarda toplanmaları başladı. Bu yıl İstanbul’daki kutlamaların merkezi Kadıköy. Diğer bölgeler olan Taksim, Beşiktaş ve Şişli’de ise güvenlik önlemleri artırıldı.

İZMİR’DE 1 MAYIS COŞKUSU

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir’de bu yıl Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar kortejlerle alana geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı Lozan Meydanı’ndan, DİSK Ege Bölge Temsilciliği Basmane Meydanı’ndan, Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Alsancak Limanı’ndan, KESK ile birçok sivil toplum kuruluşu Cumhuriyet Meydanı’ndan ve TMMOB, İzmir Barosu ile İzmir Tabip Odası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

KOCAELİ’DE TOPLANMA

Kocaeli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Katılımcılar Tepecik Mahallesi’ndeki Belediye İş Hanı önünde toplandı. Kortej oluşturan grup, pankartlarla, flamalarla ve bayraklarla İzmit Anıtpark’a yürüdü.

ANKARA’DA ALANA GİRİŞLER BAŞLADI

Ankara’da ise bazı sendikaların temsilcileri Anadolu Meydanı’nda toplanmaya başladı. Türk-İş üyeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya geldi. Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin burada “Eşitliği, barışı, kardeşliği ve özgürlüğü ülkemizde ve dünyada egemen kılacak güç bizleriz.” ifadelerini kullandı. Ek olarak, “Kıdem tazminatımıza el uzatılmasına, haksız yere işten çıkarmalara, açlığa ve sefalete mahkum bırakılmaya, sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye ve çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına karşı alanlardayız.” şeklinde konuştu.

SAHNEDE NAKLİYAT-İŞ ÜYELERİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs dolayısıyla Saraçhane’de toplandı. Burada basın açıklamasıyla buluştular. Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “1 Mayıs kapitalizme karşı işçi sınıfının daha insanca yaşayabileceği bir ücret ve insan olmaya yakışır çalışma koşullarının mücadelesinden doğmuştur.” dedi.

KADIKÖY’DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kadıköy’de asayiş önlemleri sabah saatlerinden itibaren devreye girdi. Kontrol noktalarında gelenlerin üst aramalarından geçirildiği bölgede, etkinlikler için toplanmalar başladı.

Taksim VE BÖLGESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Beşiktaş’ta da halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup, sloganlarla Barbaros Bulvarı’na çıkmak istedi. Ancak çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Bunun yanı sıra, Okmeydanı’ndan Taksim’e giden yollar trafiğe kapatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için 79 şehirde 127 açık hava toplantısı müracaatının yapıldığını ve her birinin onaylandığını bildirdi.

POLİS ÖNLEMLERİ VE GÖZALTILAR

Mecidiyeköy’den Taksim yönüne gitmek isteyen bir grup, polis tarafından engellendi ve oturma eylemi gerçekleştirdi. Bazı kişiler gözaltına alındı. Taksim ve çevresinde ise güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı.

İSTANBUL’DA TRAFİK KAPALILIĞI

İstanbul’da, Taksim Meydanı’nda güvenlik nedeniyle yollar kapatıldı. Turistler bölgede valizleriyle birlikte yürümek zorunda kaldı. Ayrıca, Mecidiyeköy’de güvenlik önlemleri ve yol kapatmalar gözlemlendi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ REHBER KİTABI OLUYOR

Alınan güvenlik önlemi ve tedbirler 1 Mayıs etkinliklerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmenin temeli haline gelirken, İstanbul Emniyet Müdürü de önlemleri yerinde inceledi.