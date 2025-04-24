İstanbul’da 10 Evden 4’ü Sigortasız

İSTANBUL’DA BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen kısmında meydana geldiği belirtildi. Silivri açıklarındaki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

DEPREM SİGORTALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan depremlerin arkasından deprem sigortaları tekrar konuşulmaya başlandı. İki yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında deprem sigortasına olan ilgiartsada, hâlâ ciddi bir şekilde çok sayıda ev Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip değil.

İSTANBUL’DA SİGORTALILIK ORANI YÜKSEK

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre İstanbul’da zorunlu deprem sigortalılık oranı yüzde 62 oluyor ve yaşayan poliçe sayısı yaklaşık 2,6 milyon seviyesinde. Türkiye genelinde sigortalılık oranı yüzde 56 seviyesinde iken, İstanbul’daki yüzde 62’lik sigortalılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde kalıyor. Ancak hala 10 evden 4’ünün deprem sigortasına sahip olmaması dikkat çekiyor. Bölgelere göz atıldığında en yüksek sigortalılık oranı yüzde 64 ile Marmara Bölgesi’nde görülüyor, en düşük oran ise yüzde 45 ile Karadeniz Bölgesi’nde kaydediliyor. DASK verilerine göre Marmara Bölgesinde en yüksek sigortalılık oranına yüzde 83 ile Yalova ulaşıyor, ardından yüzde 82 ile Sakarya ve yüzde 79 ile Tekirdağ geliyor. En düşük oran ise yüzde 47 ile Bilecik’te kaydedildi.

HASAR İHBARLARI İÇİN DASK İLE İLETİŞİM KURULABİLİR

İstanbul’da gerçekleşen depremin ardından, hasar gören sigortalı yapılar için vatandaşlar DASK’ın “ALO 125” Zorunlu Deprem Sigortası Hattı’nı arayabilir veya “www.dask.gov.tr” adresi ile e-Devlet Kapısı’ndan hasar ihbarlarını kolayca yapabilir. Devlet, DASK aracılığıyla konutları depreme ve depremin neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi durumlara karşı güvence altına alıyor. Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000’den sonra, hem kurum hem de sigorta şirketleri sigorta bilincini artırmak için çalışmalarını sürdürmeyi devam ettiriyor.