İstanbul’da 10 Saat Su Kesintisi

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

İSKİ’nin yaptığı açıklamada, Silahtar Terfi Merkezi çıkışındaki isale hattında vana ve debimetre montaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar dolayısıyla çarşamba günü saat 20.00’den itibaren 10 saat süreyle bazı mahallelere su verilmeyecek. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler arasında “Gaziosmanpaşa ilçesinde Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri; Eyüpsultan ilçesinde Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri; Sultangazi ilçesinde ise 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri” bulunuyor.

ÇALIŞMALARIN NEDENİ

Çalışmalar, su dağıtım sisteminin kalitesini iyileştiriyor ve su arzında kesinti yaşamamak adına önem taşıyor. Söz konusu mahallelerde yaşayan vatandaşların, belirtilen saat aralığında su ihtiyacını planlaması gerektiği vurgulanıyor.