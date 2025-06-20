“İstanbul’da 10 Zanlı Adliyeye Sevk”

İSTANBUL’DA DOLANDIRICILIK DAVA SÜRECİ BAŞLADI

İstanbul’da hastanede “haksız kazanç” elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlı, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucunda, hasta ve yakınlarından tıbbi işlemler ile ilgili bağış adı altında maddi menfaat sağladıkları öne sürülen 11 kişinin yakalandığı aktarıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldüğü bilgisi geldi. Ek olarak, il dışında bulunan 1 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

BAĞIŞ MASKESİ ALTINDAKİ DOLANDIRICILIK

İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan yaklaşık 50 kişilik şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemeleri sonucunda, şüphelilerin “bağış” adı altında hastalardan bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan profesör doktor, doçent doktor ve uzman doktorların da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin, hasta ve yakınlarıyla birlikte hareket ederek kamu kurumunu aracı kılarak dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTILAR

Zanlılara yönelik İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda, Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile diğer zannılar M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö gözaltına alındı. Şüphelilerin, hastalar üzerinden kazanç sağladıkları ve bunu örgütlü bir şekilde gerçekleştirdikleri ifade ediliyor. Adliye süreciyle birlikte, olayın boyutları da netleşecek.