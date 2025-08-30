İstanbul’da 115 Kilo Değerli Taş Tutuklandı

Gündem

KAÇAK TİCARET OPERASYONU

İstanbul’da kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan değerli taşlar ve ziynet eşyalarının ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 43 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 30’u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri hareket geçti. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Savcılık, 34 şüpheli için tutuklama kararı almayı talep ederken, 9’u için adli kontrol istedi. Sulh ceza hâkimliği, 30 kişi için tutuklama kararı vererek, 13 kişi hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmasını karara bağladı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplamda 115 kilo 602 gram ağırlığında pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi taşların yanı sıra 945 adet ziynet eşyası da ele geçirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, 41 adrese ve 23 iş yerine baskınlar düzenlenerek çok sayıda değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyal ele geçirildi.

