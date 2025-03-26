İstanbul’da 143 Adrese Operasyon: 106 Gözaltı

İZİNSİZ GÖSTERİYE KATILANLAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 106 şüpheli, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek ve polise mukavemet etmek suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı hareket eden ve polise karşı direnç gösteren şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

KOORDİNELİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, İstanbul Valiliğinin yasaklama kararına rağmen, kanuna aykırı eylemlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu yerlerde belirlenen 143 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplamda 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.