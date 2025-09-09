İstanbul’da 19 Gözaltı, DEAŞ Operasyonu

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen 10 yabancı teröristi tespit etti. Bu şahısların, çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları bilgileri aktarıldı ve gerekli önlemler alındı.

OPERASYON YAPILDI

DEAŞ örgütü destekçisi olan kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen ve örgütün sosyal medya üzerindeki güncel propaganda faaliyetlerini yürüten, ayrıca örgütsel iletişim uygulamalarını kullanan 9 kişi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlendi. 19 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul’un 12 ilçesinde, toplamda 21 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Terörle mücadele çerçevesinde yürütülen bu operasyonlar, güvenliğin sağlanması adına büyük bir önem taşıyor.