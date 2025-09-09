İstanbul’da 19 Şüpheli Gözaltında

TÜRKİYE’DE TERÖR İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen ve Türkiye için tehdit oluşturan 10 yabancı teröristi tespit etti. Bu şahısların çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgilere ulaşıldı.

DEAŞ İLE İRTİBATLI ŞAHISLARA YENİ OPERASYON

Ayrıca, DEAŞ yanlısı olan şahıslar ile irtibatlı, örgüte ait sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapan ve örgütün güncel faaliyetlerini takip eden 9 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlendi. Bu kapsamda, 19 şahsın yakalanmasına yönelik olarak İstanbul’un 12 ilçesinde 21 farklı adrese operasyon düzenlendi.

YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.