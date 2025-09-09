Gündem

İstanbul’da 19 Şüpheli Gözaltında

istanbul-da-19-supheli-gozaltinda

TÜRKİYE’DE TERÖR İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen ve Türkiye için tehdit oluşturan 10 yabancı teröristi tespit etti. Bu şahısların çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgilere ulaşıldı.

DEAŞ İLE İRTİBATLI ŞAHISLARA YENİ OPERASYON

Ayrıca, DEAŞ yanlısı olan şahıslar ile irtibatlı, örgüte ait sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapan ve örgütün güncel faaliyetlerini takip eden 9 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlendi. Bu kapsamda, 19 şahsın yakalanmasına yönelik olarak İstanbul’un 12 ilçesinde 21 farklı adrese operasyon düzenlendi.

YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmek istiyor

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son beş karşılaşmada galip gelemedi; son zaferini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'ye karşı elde etti.
Gündem

İspanya, Soykırımı Göz Ardı Etmeyecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırım planını destekleyerek, Gazze konusunda kayıtsız kalanları tarih önünde hesap vereceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.