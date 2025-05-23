İstanbul’da 36 ilde FETÖ operasyonu!

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve 36 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik olarak 63 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 56 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına karşı önemli bir adım attı.

ŞÜPHELİ ASKERLERİN DURUMU

Gözaltı kararı verilen 63 askerin 8’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13’ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 36’sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 6’sının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup olduğu belirtildi. Bu şüpheliler arasında 4 albay, 8 yarbay, 12 binbaşı, 15 yüzbaşı ve 24 astsubay/uzman çavuş rütbelerinde görev yapan askerlerin bulunduğu bildirildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında şu ana kadar 56 muvazzaf asker gözaltına alınırken, kalan 7 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin, FETÖ’nün örgütsel iletişim ağına dahil oldukları ve ankesörlü telefonlar veya sabit hatlar üzerinden “mahrem imamlar” ile irtibat kurdukları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.