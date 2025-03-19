İstanbul’da 4 Günlük Gösteri Yasağı!

KAMU DÜZENİ İÇİN YASAKLAR GETİRİLDİ

İstanbul Valiliği, il genelinde kamu güvenliğini sağlamak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla 19 – 23 Mart tarihleri arasında dört günlük bir yasaklama başlattığını duyurdu. Bu süre zarfında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı.

KAPATILAN YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bugün saat 06.00 itibarıyla kapatılan yollar da açıklandı. İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar: “Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arası), Adnan Menderes Bulvarı yan yolları (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi – Sulukule Caddesi kavşakları arası iki yönlü), Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak.” Bu yasak ve yol kapanmaları, İstanbul’da güvenlik önlemlerinin artırılmasını hedefliyor.