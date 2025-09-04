İstanbul’da 5 Eylül’de Etkinlik Yasağı!

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN ETKİNLİK YASAKLARI

İstanbul Valiliği, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi beklenen Enrico Macias konseri öncesi sosyal medya üzerinde etkinliğe karşı yapılan protesto çağrılarını tespit etti. Bu nedenle, söz konusu mekan ve çevresinde tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

SOSYAL MEDYA PROTESTOLARI

Valilik, yaptığı açıklamada, “05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir” ifadesine yer verdi. Ayrıca, protestolara katılacak gençlerin, yasal bir çerçevede haksız duruma düşeceği ve mağduriyetlere yol açabileceği belirtilerek, etkinliklerin 05.09.2025 günü 00.01 – 23.59 saatleri arasında yasaklandığı vurgulandı.