İstanbul’da 5 Eylül Etkinlik Yasağı!

PROTESTO ÇAĞRILARI NEDENİYLE YASAKLAMALAR

İstanbul Valiliği, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Cuma akşamı gerçekleştirilecek Enrico Macias konseri öncesi sosyal medya üzerinde etkinliğin protesto edilmesi için yoğun çağrıların yapıldığını tespit etti. Valilik, bu nedenle konser ve çevresindeki tüm etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

MAĞDURİYET RİSKİ

Valiliğin yaptığı açıklamada, “05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.” denildi. Bu doğrultuda, 05.09.2025 günü saat 00.01 ile 23.59 arasında Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu ve çevresinde tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.