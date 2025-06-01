İstanbul’da 51379 m² arazi satılacak

BEYKOZ BELEDİYESİ SATIŞA ÇIKARDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bilgiye göre, Beykoz Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 51379 metrekarelik bir parseli satışa sunuyor. İhale 11 Haziran’da gerçekleştirilecek ve katılımcıların 5 milyon TL’lik şartname bedelini ödemesi gerekiyor. Ayrıca, ilgilenen tarafların 6 milyon 627 bin 986 TL geçici teminat yatırması gerektiği belirtiliyor. Bu arazinin muhammen bedeli ise 220 milyon 932 bin 882 lira olarak belirlenmiş.

İHALE DETAYLARI

İhaleye katılacak olanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle teklif sunacak. İhaleye Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresindeki Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. kattaki Belediye Encümen Salonunda yapılacak. Şartname bedeli 5.000,00 TL olup, bu bedel Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.

İHALEYE KATILMA KOŞULLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, belgeleriyle birlikte kapalı zarfta tekliflerini sunmaları gerekiyor. Gerçek kişiler, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan sureti, noter tasdikli imza beyannamesi ve geçici teminat mektubu sunmalıdır. Tüzel kişiler ise kayıtlı oldukları idareden alınmış belge, noter tasdikli imza sirküleri, ve diğer gerekli evrakları ibraz etmelidir. Ortak girişimler de, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile birlikte gerekli belgeleri sunmalıdır. Yabancı isteklilerin ise Türkiye’de gayrimenkul edinim şartlarını sağlaması gerekiyor.

İHALEYE KATILIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nda belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamıyor. İhaleye katılacak olanların, teslime dair belgeleri belirtilen tarihe kadar, Beykoz Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Belirtilen süre içinde ulaştırılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Müşteri, kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 takvim günü içerisinde ihale bedelini ve diğer giderleri ödemekle yükümlüdür.

SATILIŞ İŞLEMLERİ HÜKÜMLERİ

Bu ilan çerçevesinde yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun hükümleri geçerlidir. İhale Komisyonu, kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta özgür olup, herhangi bir itiraz durumu söz konusu olamaz.