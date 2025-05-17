İstanbul’da Araç Altında Kalıp Öldü

İstanbul’da bir işçi, tamir için kaldırılan otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, 10 Nisan günü öğle saatlerinde Kavacık’taki bir oto tamirhanesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, oto tamircisi 2 çocuk babası Fatih Taştan, araç asansörüyle kaldırılan otomobilin düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine tamirhaneye sağlık ekipleri sevk edildi ve Taştan ambulansla hastaneye kaldırıldı. 22 gün yoğun bakımda tedavi gören Taştan, 2 Mayıs günü yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Taştan’ın acılı ailesi ihmal ihtimalini gündeme getirdi. Taştan’ın ağabeyi Çağatay Mehmet Taştan, “Araba yarıya geldiğinde sağ arka liftin ayağı da yerinden oynuyor. Lift, aracı tamamen yukarı kaldırdıktan sonra abim arabanın altına gelerek kontrol etmeye çalışırken bir anda liftten ayakları boşa düşüp 2,5 tonluk araç abimin üzerine düşüyor.” dedi.

Çıkarma Süreci

Fatih Taştan’ın 10-15 dakika boyunca otomobilin altından çıkarılmaya çalışıldığını anlatan acılı ağabey, “Bu süreçte işverenler ve işyeri sahipleri hastanede sadece bir veya iki gün yanımızda oldular. Sonrasında ne arayıp sordu ne de manevi bir destek sağladılar.” diye konuştu.

Dükkan Devri İddiaları

Fatih Taştan’ın hala 3 maaşı olduğunu kaydeden Çağatay Mehmet Taştan, “Aldığımız haberlere göre, dükkanları kapalı, ellerinde tutmaya çalışıyorlar, hatta satmayı düşünüyorlarmış. Ama dükkanlarını satsalar da hiçbir yere kaçamazlar. Adalet her şekilde peşlerinde olacaktır.” dedi.

İhmalkarlık Suçlaması

Benzer bir olayın, bu olaydan bir ay önce de yaşandığını söyleyen Taştan, şu ifadeleri kullandı: “Araba düşmeden 1 ay önce, abimin yanında çalışan bir çırak, kendi arabasının tamirini yaparken liftin bozulduğunu bildirdi. Ancak iş yeri sahipleri, ‘Hiçbir şey olmaz, devam edin’ dediler. Bu durumu abimi kaybettikten sonra öğrendik. Önce kader ama bu süreçte büyük bir ihmalkarlık var. Savcıların bile değerlendirmelerine göre bu, cinayete teşebbüs.”