İstanbul’da Araç Üç Dil Tepki!

İSTANBUL’DA ARACINI BIRAKAN SÜRÜCÜNE TEPKİ GELDİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir sürücü, aracını tek gidiş, tek geliş yoluna bırakıp 48 saat boyunca geri dönmedi. Olay, 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü, aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktıktan sonra, iki gün boyunca aracının yanına gelmedi.

ÇEVRE ESNAFINDA TEPKİLER YÜKSELDİ

Bu durum, çevre esnafının büyük tepkisini çekti. Esnaf, sürücüyü eleştirmek için aracın birçok yerine Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde “Ben eşeğim.” yazılı kağıtlar yapıştırdı. Bir süre sonra sürücünün, aracıyla tekrar olay yerine döndüğü ancak daha sonra oradan ayrıldığı öğrenildi.