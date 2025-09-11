Gündem

İstanbul’da Araçtan 37 Kilo Uyuşturucu Bulundu!

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen operasyonda, 37 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül’de “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna yönelik şüphelileri yakalamak amacıyla harekete geçti.

ARAÇTA BULUNAN UYUŞTURUCU MADDENİN DETAYLARI

Yapılan arama sonucunda, uyuşturucu maddeler araçta toplamda 33 parça halinde 37 kilo skunk olarak tespit edildi. Bu operasyon sonucunda yakalanan sürücü M.Y. ise işlemleri için emniyete götürüldü.

