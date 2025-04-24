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İstanbul’da Artçı Depremler Devam Ediyor

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İSTANBUL’DA BİR DEPREM DAHA YAŞANDI

İstanbul, bir kez daha deprem gerçeği ile karşılaştı. Dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kenti sarstı ve ardından artçı depremler devam etti. Gece boyunca toplam 266 artçı depremin oluştuğu İstanbul, sarsıntıyla bir kez daha sarsıldı.

DEPREMİN DETAYLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3.7 olarak belirlendiği ifade edildi. Depremin merkez üssü ise Silivri olarak duyuruldu.

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