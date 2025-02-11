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İstanbul’da AVM’de Yangın ve Panik

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METRO GİRİŞİNDE YANGIN ÇIKTI

Acıbadem’deki bir alışveriş merkezinin alt katında yer alan metro girişinde yangın meydana geldi. Alışveriş merkezinin eksi 1’inci katı dumanla kaplanırken, içerde bulunan müşteri ve çalışanlar panik içerisinde dışarıya doğru kaçtı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YANGININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının metro girişindeki kapının üzerinde bulunan hava perde motorundan kaynaklandığını belirledi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Alışveriş merkezi içerisinde biriken duman da tahliye edildi. Yangının meydana geldiği metro girişi ise kullanıma kapatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

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