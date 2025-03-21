İstanbul’da Banka Kasalarına El Konuldu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplam 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” gibi suçlamalarla devam eden bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin çeşitli bankalarda özel kasaları olduğu tespit edildi.

KASALARIN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI

Soruşturma kapsamında Murat Ongun’un iki kasası, reklamcı ve tekstilci Hüseyin Köksal’ın bir kasası bulunduğu belirlendi. Ayrıca, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın bir, Tuncay Yılmaz’ın iki, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız’ın iki, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş’in bir ve BVA firması sahibi şüpheli Murat Kapki’nin de iki kasası olduğu tespit edildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, bu banka kasalarına yönelik arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Devam eden bu süreçte, soruşturmanın kapsamı ve detayları merak ediliyor.