İstanbul’da Baraj Dolu Oranı Düştü

BARAJ DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları hızla düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında ilkbahar yağmurlarının etkisiyle doluluk oranı yüzde 81,23’e kadar yükseldi, ancak 22 Haziran itibarıyla bu oran yüzde 70’in altına düştü. Mayıs ayından itibaren düşüşü süregelen doluluk oranı, günümüzde yüzde 69,41 olarak ölçüldü. Kentin 21 Haziran’daki günlük su tüketimi ise 3 milyon 490 bin metreküp olarak belirlendi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 324,23 kilogram seviyesine ulaştı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranları şu şekilde ölçüldü: Alibey’de yüzde 53, Terkos’ta yüzde 72,34, Elmalı’da yüzde 84,71, Darlık’ta yüzde 74,30, Ömerli’de yüzde 77,95, Büyükçekmece’de yüzde 63,61, Sazlıdere’de yüzde 53,20, Istrancalar’da yüzde 28, Kazandere’de yüzde 70,30 ve Pabuçdere’de ise yüzde 70,85 olarak kaydedildi.

GEÇMİŞ YILLARIN VERİLERİ

İSKİ’nin istatistiklerine göre, 21 Haziran tarihleri itibarıyla geçmiş yıllardaki baraj doluluk oranları şöyle belirlendi: 2015’te yüzde 88,45, 2016’da yüzde 73,95, 2017’de yüzde 79,35, 2018’de yüzde 81,76, 2019’da yüzde 81,73, 2020’de yüzde 64,90, 2021’de yüzde 74,98, 2022’de yüzde 76,04, 2023’te yüzde 45,60, 2024’te yüzde 73,15 ve 2025’te yüzde 69,84 olarak kayda geçti.