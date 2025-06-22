İstanbul’da Baraj Doluluğu Düşüyor!

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul’daki baraj doluluk oranları, özellikle ilkbahar yağmurlarının etkisinin azalmasıyla düşüşe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan verilere göre, nisan ayı içerisinde doluluk oranı yüzde 81,23 seviyesine ulaştı. Ancak, 22 Haziran itibarıyla bu oran yüzde 70’in altına geriledi. Mayıs ayından itibaren gözlemlenen düşüş, günümüzde doluluk oranının yüzde 69,41 düzeyine ulaşmasıyla sonuçlandı. Ayrıca, kentin 21 Haziran tarihindeki günlük su tüketimi ise 3 milyon 490 bin metreküp olarak belirlendi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 324,23 kilogram olarak kaydedildi.

BARAJLARDAKİ DURUMUN DETAYLARI

Barajlardaki doluluk oranları, çeşitli bölgelere göre farklılık gösteriyor. Alibey barajında doluluk oranı yüzde 53, Terkos’ta yüzde 72,34, Elmalı’da yüzde 84,71, Darlık’ta yüzde 74,30, Ömerli’de yüzde 77,95, Büyükçekmece’de yüzde 63,61, Sazlıdere’de yüzde 53,20, Istrancalar’da yüzde 28, Kazandere’de yüzde 70,30, Pabuçdere’de ise yüzde 70,85 olarak ölçüldü. Bu veriler, İstanbul’un su kaynaklarının mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Haziran tarihindeki baraj doluluk oranları son yıllar itibarıyla şöyle seyretmiştir: 2015’te yüzde 88,45, 2016’da yüzde 73,95, 2017’de yüzde 79,35, 2018’de yüzde 81,76, 2019’da yüzde 81,73, 2020’de yüzde 64,90, 2021’de yüzde 74,98, 2022’de yüzde 76,04, 2023’te yüzde 45,60, 2024’te yüzde 73,15 ve 2025’te yüzde 69,84 seviyelerinde olmuştur. Bu bilgiler, İstanbul’un su kaynaklarının zaman içerisindeki değişimi hakkında önemli bir veri sunuyor.